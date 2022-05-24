Зеленский согласился на переговоры с РФ после возвращения утраченных с 24 февраля земель

Глава государства выразил уверенность в том, что "мир, окружающий Украину, демонстрирует единство" в сложившейся ситуации.

Киев согласен снова сесть за стол переговоров с Москвой после того, как вернёт свои территории, утраченные после начала российской военной спецоперации 24 февраля. Это условие озвучил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK, выдержки из которого появились сегодня.

"Безусловно, мы должны вернуть все наши территории. Но это, вероятнее всего, будет связано с жертвами. Для начала мы планируем вернуть [территории] в состояние до 24 февраля. А потом мы сядем за стол переговоров", — сказал лидер Незалежной и выразил уверенность в том, что "мир, окружающий Украину, демонстрирует единство" в сложившейся ситуации.