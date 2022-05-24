Киев допустил обмен приговорённого к пожизненному сроку российского военного Шишимарина

Там считают, что сценарии развития событий могут быть совершенно разными, о таком можно будет говорить после приговоров судов.

"Вы знаете, у нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Я говорю, как и тогда я говорила, что его могут обменять, могут обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно", — высказалась глава ведомства в эфире телеканала "Украина 24".