Киев допустил обмен приговорённого к пожизненному сроку российского военного Шишимарина
Вадим Шишимарин. Фото © Shutterstock
Там считают, что сценарии развития событий могут быть совершенно разными, о таком можно будет говорить после приговоров судов.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова допустила возможность обмена российского военнослужащего Вадима Шишимарина, приговорённого киевским судом к пожизненному сроку.
"Вы знаете, у нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Я говорю, как и тогда я говорила, что его могут обменять, могут обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно", — высказалась глава ведомства в эфире телеканала "Украина 24".
Напомним, 23 мая украинский суд приговорил российского контрактника Шишимарина к пожизненному заключению. 21-летнего россиянина обвинили в убийстве мирного жителя в Сумской области. Украинская сторона утверждает, что парень свою вину признал и раскаялся.