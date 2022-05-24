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Регион
Опубликовано 24 мая 2022, 16:57
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Пушилин: Ряд стран дал согласие на участие в международном трибунале над неонацистами

Он считает, что перед основным судом нужно провести ряд промежуточных, как это и было после Великой Отечественной войны.

Ряд стран уже дал предварительное согласие на участие в трибунале над украинскими неонацистами, в том числе над бойцами с завода "Азовсталь", заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, детали такого суда в настоящее время прорабатываются.

"Приглашения будут. Кто на это осмелится посмотрим. Но от ряда стран уже есть предварительное согласие на участие в международном трибунале. Какие это страны, узнаете позже", отметил Пушилин, видеозапись с заявлением которого опубликована в телеграм-канале Владимира Соловьёва.

Ранее Пушилин заявлял о том, что украинских военнопленных с "Азовстали" ждут промежуточные трибуналы до международного. Он напомнил, что после Великой Отечественной войны до Нюрнберга были ещё и Киевский, и Харьковский судебные процессы по делу нацистов.

"Интерфакс": Трибунал над пленными с "Азовстали" начнётся в Мариуполе
"Интерфакс": Трибунал над пленными с "Азовстали" начнётся в Мариуполе
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ТАСС / Владимир Гердо

Андрей Бражников
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