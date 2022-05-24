Пушилин: Ряд стран дал согласие на участие в международном трибунале над неонацистами
Он считает, что перед основным судом нужно провести ряд промежуточных, как это и было после Великой Отечественной войны.
Ряд стран уже дал предварительное согласие на участие в трибунале над украинскими неонацистами, в том числе над бойцами с завода "Азовсталь", заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, детали такого суда в настоящее время прорабатываются.
"Приглашения будут. Кто на это осмелится — посмотрим. Но от ряда стран уже есть предварительное согласие на участие в международном трибунале. Какие это страны, узнаете позже", — отметил Пушилин, видеозапись с заявлением которого опубликована в телеграм-канале Владимира Соловьёва.
Ранее Пушилин заявлял о том, что украинских военнопленных с "Азовстали" ждут промежуточные трибуналы до международного. Он напомнил, что после Великой Отечественной войны до Нюрнберга были ещё и Киевский, и Харьковский судебные процессы по делу нацистов.
ТАСС / Владимир Гердо