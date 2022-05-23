Пушилин допустил промежуточные трибуналы над украинскими военными с "Азовстали"

Сейчас они содержатся на территории Донецкой Народной Республики. С ними ведут работу профильные ведомства.

Украинских националистов, сдавшихся и покинувших "Азовсталь" в Мариуполе, ждут промежуточные трибуналы до международного. Подготовка к этому уже ведётся, сказал глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что после Великой Отечественной войны до Нюрнберга были ещё и Киевский, и Харьковский судебные процессы по делу нацистов.

"Что касается пленных, проводится с ними соответствующая работа профильными ведомствами. <…> Что касается в дальнейшем их судьбы — тут всё очевидно. Сейчас они содержатся на территории ДНР. В дальнейшем планируется проведение международного трибунала", — пояснил руководитель республики в эфире телеканала "Россия 24".

Что касается дальнейшей судьбы вышедших с "Азовстали" иностранных наёмников, то информация по ним будет обнародована позднее, добавил Пушилин.