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Регион
Опубликовано 23 мая 2022, 10:16
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Пушилин допустил промежуточные трибуналы над украинскими военными с "Азовстали"

Сейчас они содержатся на территории Донецкой Народной Республики. С ними ведут работу профильные ведомства.

Украинских националистов, сдавшихся и покинувших "Азовсталь" в Мариуполе, ждут промежуточные трибуналы до международного. Подготовка к этому уже ведётся, сказал глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что после Великой Отечественной войны до Нюрнберга были ещё и Киевский, и Харьковский судебные процессы по делу нацистов.

"Что касается пленных, проводится с ними соответствующая работа профильными ведомствами. <…> Что касается в дальнейшем их судьбы — тут всё очевидно. Сейчас они содержатся на территории ДНР. В дальнейшем планируется проведение международного трибунала", пояснил руководитель республики в эфире телеканала "Россия 24".

Что касается дальнейшей судьбы вышедших с "Азовстали" иностранных наёмников, то информация по ним будет обнародована позднее, добавил Пушилин.

Пушилин сообщил о сдавшихся с "Азовстали" иностранцах
Пушилин сообщил о сдавшихся с "Азовстали" иностранцах

Ранее в Минобороны заявили о полном освобождении "Азовстали" от украинских боевиков. По данным ведомства, с 16 мая сдались в плен 2439 бойцов Незалежной. Последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб 20 мая. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, шесть украинских военнослужащих погибли на предприятии, когда пытались взорвать склады с боеприпасами во время сдачи в плен.

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ТАСС / Владимир Гердо

Татьяна Миссуми
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