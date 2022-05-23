Комитет Госдумы одобрил проект об уголовном наказании за исполнение санкций против РФ
Согласно документу, ответственности будут подлежать те руководители коммерческих и иных организаций, которые "исполняют решения иностранного государства".
Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, в котором предлагается ввести в России уголовное наказание за исполнение антироссийских санкций. Депутаты могут рассмотреть данную инициативу 9 июня на заседании палаты.
Если законопроект будет принят, то в Уголовный кодекс РФ, во вторую часть статьи "Злоупотребление полномочиями", будут внесены изменения. Ответственности будут подлежать руководители коммерческих и иных организаций, которые "исполняют решения иностранного государства или международной организации о введении мер ограничительного характера против РФ".
Авторы проекта предлагают наказывать таких нарушителей штрафом до миллиона рублей или в размере заработной платы. Кроме того, преступника могут привлечь к принудительным работам на пять лет или приговорить к лишению свободы на срок до десяти лет. При этом человек лишится права работать на определённых должностях или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
Напомним, проект об уголовном наказании за исполнение санкций в РФ в Госдуму 7 апреля внесла "Единая Россия". В партии заявили, что этот законопроект защищает нашу экономику от недружественных действий других стран.