Комитет Госдумы одобрил проект об уголовном наказании за исполнение санкций против РФ

Согласно документу, ответственности будут подлежать те руководители коммерческих и иных организаций, которые "исполняют решения иностранного государства".

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, в котором предлагается ввести в России уголовное наказание за исполнение антироссийских санкций. Депутаты могут рассмотреть данную инициативу 9 июня на заседании палаты.

Если законопроект будет принят, то в Уголовный кодекс РФ, во вторую часть статьи "Злоупотребление полномочиями", будут внесены изменения. Ответственности будут подлежать руководители коммерческих и иных организаций, которые "исполняют решения иностранного государства или международной организации о введении мер ограничительного характера против РФ".

Авторы проекта предлагают наказывать таких нарушителей штрафом до миллиона рублей или в размере заработной платы. Кроме того, преступника могут привлечь к принудительным работам на пять лет или приговорить к лишению свободы на срок до десяти лет. При этом человек лишится права работать на определённых должностях или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.