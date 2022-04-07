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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 11:01

"Единая Россия" внесла в Госдуму проект об уголовном наказании за исполнение санкций в РФ

Документ предусматривает лишение свободы до 10 лет или штраф до миллиона рублей. В партии ранее заявили, что этот законопроект защищает нашу экономику от недружественных действий других стран.

Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о введении уголовного наказания за исполнение антироссийских санкций в РФ. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Единая Россия" внесла законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций. Документ предусматривает штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до 10 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о наказании за злоупотребление должностными обязанностями и умышленные действия, направленные на исполнение санкций недружественных государств, которые причиняют существенный вред правам и законным интересам как граждан, так и юрлиц в РФ. Ранее первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Дмитрий Вяткин заявил, что данный законопроект предусматривает защиту нашей экономики от ограничительных действий других стран.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неприличной позицию властей Италии по антироссийским санкциям. Дипломат напомнила, что Москва одной из первых пришла на помощь Риму в разгар пандемии коронавируса. Кроме того, руководство страны, видимо, не замечает роли ЕС в украинском кризисе, уточнила она.

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Евгения Колесникова
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