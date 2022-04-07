"Единая Россия" внесла в Госдуму проект об уголовном наказании за исполнение санкций в РФ
Документ предусматривает лишение свободы до 10 лет или штраф до миллиона рублей. В партии ранее заявили, что этот законопроект защищает нашу экономику от недружественных действий других стран.
Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о введении уголовного наказания за исполнение антироссийских санкций в РФ. Об этом сообщила пресс-служба партии.
"Единая Россия" внесла законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций. Документ предусматривает штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до 10 лет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт о наказании за злоупотребление должностными обязанностями и умышленные действия, направленные на исполнение санкций недружественных государств, которые причиняют существенный вред правам и законным интересам как граждан, так и юрлиц в РФ. Ранее первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Дмитрий Вяткин заявил, что данный законопроект предусматривает защиту нашей экономики от ограничительных действий других стран.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неприличной позицию властей Италии по антироссийским санкциям. Дипломат напомнила, что Москва одной из первых пришла на помощь Риму в разгар пандемии коронавируса. Кроме того, руководство страны, видимо, не замечает роли ЕС в украинском кризисе, уточнила она.
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