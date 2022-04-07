Австралия объявила о введении санкций в отношении 67 россиян

Об этом объявила глава МИД страны Марис Пейн, при этом не приведя подробностей. Рестрикции коснутся представителей элит и олигархов.

Австралия вводит санкции против 67 россиян из-за проводимой РФ "Операции Z" на Украине. Об этом сообщила глава МИД страны Марис Пейн.

"Сегодня я объявляю о новых санкциях в отношении 67 представителей российских элит и олигархов", — заявила она в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, её слова приводит агентство Reuters.