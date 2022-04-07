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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 07:30

Австралия объявила о введении санкций в отношении 67 россиян

Об этом объявила глава МИД страны Марис Пейн, при этом не приведя подробностей. Рестрикции коснутся представителей элит и олигархов.

Австралия вводит санкции против 67 россиян из-за проводимой РФ "Операции Z" на Украине. Об этом сообщила глава МИД страны Марис Пейн.

"Сегодня я объявляю о новых санкциях в отношении 67 представителей российских элит и олигархов", — заявила она в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, её слова приводит агентство Reuters.

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Ранее немецкий экономист Андреас Бек заявил об изоляции Запада из-за антироссийских санкций. По мнению эксперта, ограничения в отношении РФ в итоге изолировали тех, кто эти рестрикции и ввёл.

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Pexels

Артур Лапсаков
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