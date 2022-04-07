Средства ПВО РФ сбили в воздухе пять украинских беспилотников

Кроме того, за сутки оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 29 военных объектов Украины, среди которых, в частности, два командных пункта.

Средства противовоздушной обороны РФ сбили в воздухе пять украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новосёловка Вторая, Червоная, Новоградовка, Иловайск, Харцизск", — сказал он.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 29 военных объектов Украины. Среди них два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Курахово, семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 10 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего в ходе "Операции Z" военные РФ уничтожили 125 самолётов, 93 вертолёта, 413 БПЛА, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1894 единицы специальной военной автомобильной техники.