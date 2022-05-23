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Опубликовано 23 мая 2022, 12:41

Комитет Госдумы одобрил ко II чтению законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ

Крашенинников по итогам заседания уточнил, что поправки по первой таблице были одобрены, а также добавил, что документ будет рассмотрен на этой неделе.

Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству поддержал и рекомендовал принять во втором чтении законопроект о неисполнении требований Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России.

"По первой таблице поддерживаем поправки. <...> Будем на этой неделе (рассматривать. — Прим. ред.) во втором чтении", — заявил глава комитета Павел Крашенинников по итогам заседания.

Первый замглавы комитета Даниил Бессарабов также в ходе заседания отметил, что по поступившей поправке к проектам предлагается отказаться от исполнения решений ЕСПЧ, которые были приняты после 15 марта. Уточняется, что в тексте проекта к первому чтению речь шла о периоде с 15 марта.

"Мы 15 марта подали официальное от РФ заявление о прекращении членства в институтах Совета Европы, оно было отклонено, но надо выходить на наших основаниях, есть предложение зафиксировать не 16 марта, а 15 марта. С такой редакцией выходим ко второму чтению", — сказал Бессарабов.
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Ранее сообщалось, что проект о неисполнении принятых после 16 марта решений ЕСПЧ прошёл первое чтение в ГД. Если документ будет одобрен и принят в целом, то от России не смогут требовать соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы.


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ТАСС / Александр Манзюк

Николь Вербер
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