Комитет Госдумы одобрил ко II чтению законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ

Крашенинников по итогам заседания уточнил, что поправки по первой таблице были одобрены, а также добавил, что документ будет рассмотрен на этой неделе.

Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству поддержал и рекомендовал принять во втором чтении законопроект о неисполнении требований Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России.

"По первой таблице поддерживаем поправки. <...> Будем на этой неделе (рассматривать. — Прим. ред.) во втором чтении", — заявил глава комитета Павел Крашенинников по итогам заседания.

Первый замглавы комитета Даниил Бессарабов также в ходе заседания отметил, что по поступившей поправке к проектам предлагается отказаться от исполнения решений ЕСПЧ, которые были приняты после 15 марта. Уточняется, что в тексте проекта к первому чтению речь шла о периоде с 15 марта.

"Мы 15 марта подали официальное от РФ заявление о прекращении членства в институтах Совета Европы, оно было отклонено, но надо выходить на наших основаниях, есть предложение зафиксировать не 16 марта, а 15 марта. С такой редакцией выходим ко второму чтению", — сказал Бессарабов.