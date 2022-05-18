Проект о неисполнении принятых после 16 марта решений ЕСПЧ прошёл первое чтение в ГД

Если документ будет одобрен и принят в целом, то от России не смогут требовать соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы.

На пленарном заседании Государственной думы в первом чтении были приняты законопроекты, связанные с прекращением членства России в Совете Европы. Один из них предполагает отказ от выполнения решений ЕСПЧ, вынесенных после 16 марта. Об этом сообщили на сайте законодательного органа.

Первым проектом закона предлагается не исполнять в России вынесенные решения после исключения РФ из Совета Европы. При этом до 1 января 2023 года Генпрокуратура по-прежнему может выплачивать денежные компенсации заявителям по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года.

Во втором документе рекомендуется исключить из УПК РФ положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений. Если данные законопроекты будут одобрены и приняты в целом, то от России не смогут требовать соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы.