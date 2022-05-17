Госдума 19 мая рассмотрит законопроект о единой детской общественной организации

Депутат Нина Останина рассказала, что с просьбой о принятии соответствующего закона комитет по вопросам семьи обратился к президенту страны.

Депутаты Госдумы в день рождения пионерии, 19 мая, рассмотрят законопроект о создании единой детской общественной организации. Об этом рассказала глава комитета палаты по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По её словам, в конце года комитет провёл слушания, после чего президенту РФ Владимиру Путину было направлено обращение с предложением издать указ о праздновании столетия пионерии, а также принять закон о создании единой детской общественной организации.

"Информирую всех, кто поддержал нас в этой великом деле: 19 мая, в день рождения пионерии, Госдума рассмотрит в первом чтении проект соответствующего федерального закона", — написала Останина в телеграм-канале.