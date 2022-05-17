Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 мая 2022, 23:10

Госдума 19 мая рассмотрит законопроект о единой детской общественной организации

Депутат Нина Останина рассказала, что с просьбой о принятии соответствующего закона комитет по вопросам семьи обратился к президенту страны.

Депутаты Госдумы в день рождения пионерии, 19 мая, рассмотрят законопроект о создании единой детской общественной организации. Об этом рассказала глава комитета палаты по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По её словам, в конце года комитет провёл слушания, после чего президенту РФ Владимиру Путину было направлено обращение с предложением издать указ о праздновании столетия пионерии, а также принять закон о создании единой детской общественной организации.

"Информирую всех, кто поддержал нас в этой великом деле: 19 мая, в день рождения пионерии, Госдума рассмотрит в первом чтении проект соответствующего федерального закона",написала Останина в телеграм-канале.

В Госдуме предложили изменить правила перевозки детей-инвалидов
В Госдуме предложили изменить правила перевозки детей-инвалидов

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за обман пенсионеров. Факт преступления против пожилых может стать отягчающим обстоятельством. Как отмечают законодатели, цель — заставить преступников задуматься, прежде чем наживаться на таких людях.

BannerImage

ТАСС / Александр Манзюк

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Дети
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar