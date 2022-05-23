Песков рассказал о регулярных обменах пленными между Россией и Украиной
Процесс идёт в том или ином виде, но в большей степени данным вопросом занимается Министерство обороны страны, подчеркнул представитель Кремля.
Процесс обмена пленными между Москвой и Киевом проходит в регулярном режиме, сообщил в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В целом обменный процесс постоянно идёт в том или ином виде", — объяснил официальный представитель Кремля и добавил, что данным вопросом плотно занимается Министерство обороны страны.
Лайф сообщал, что ранее была полностью освобождена территория завода "Азовсталь" в Мариуполе. По данным Минобороны РФ, с 16 мая сдалось в плен 2439 украинских военных. 21 мая последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.
ТАСС / Александр Река