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Регион
Опубликовано 23 мая 2022, 09:33
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Песков рассказал о регулярных обменах пленными между Россией и Украиной

Процесс идёт в том или ином виде, но в большей степени данным вопросом занимается Министерство обороны страны, подчеркнул представитель Кремля.

Процесс обмена пленными между Москвой и Киевом проходит в регулярном режиме, сообщил в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом обменный процесс постоянно идёт в том или ином виде", — объяснил официальный представитель Кремля и добавил, что данным вопросом плотно занимается Министерство обороны страны.

Лайф сообщал, что ранее была полностью освобождена территория завода "Азовсталь" в Мариуполе. По данным Минобороны РФ, с 16 мая сдалось в плен 2439 украинских военных. 21 мая последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.

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ТАСС / Александр Река

Александр Юнашев
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