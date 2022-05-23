Песков рассказал о регулярных обменах пленными между Россией и Украиной

Процесс идёт в том или ином виде, но в большей степени данным вопросом занимается Министерство обороны страны, подчеркнул представитель Кремля.

Процесс обмена пленными между Москвой и Киевом проходит в регулярном режиме, сообщил в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.