Песков призвал российских военных быть начеку из-за покушения на мэра Энергодара

Представитель Кремля назвал случившееся терактом, который обязывает принимать дополнительные превентивные меры по недопущению повторения таких эпизодов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые прокомментировал покушение украинских националистов на жизнь мэра Энергодара Запорожской области Андрея Шевчика. Российским военным следует быть начеку для предотвращения таких инцидентов, считает он.

"Судьба каждого гражданина РФ для нас имеет первоочередное значение. Что касается этого теракта в Энергодаре, да, националистические элементы применяют такие методы. Это обязывает наших военных быть начеку и принимать меры превентивные по недопущению повторения таких терактов", — подчеркнул представитель Кремля.