Песков: Вряд ли можно говорить о возможности обмена Медведчука на сдавшихся с "Азовстали"

О задержании оппозиционного украинского политика стало известно 12 апреля. СБУ публиковала его видеообращение, в котором он сам просит об обмене.

Речь о возможности обмена украинского оппозиционера Виктора Медведчука на сдавшихся в плен с "Азовстали" националистов и военных не идёт, поскольку это "совершенно разные категории лиц". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.