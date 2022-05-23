Песков: Вряд ли можно говорить о возможности обмена Медведчука на сдавшихся с "Азовстали"
О задержании оппозиционного украинского политика стало известно 12 апреля. СБУ публиковала его видеообращение, в котором он сам просит об обмене.
Речь о возможности обмена украинского оппозиционера Виктора Медведчука на сдавшихся в плен с "Азовстали" националистов и военных не идёт, поскольку это "совершенно разные категории лиц". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к России, он не является военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", речь идёт о военных и членах националистических формирований", — отметил представитель Кремля.
Напомним, о задержании Виктора Медведчука стало известно 12 апреля. Позже Владимир Зеленский предложил России обменять оппозиционера на украинских военнопленных, а затем Служба безопасности Украины опубликовала видеообращение самого Медведчука с просьбой об обмене.
А к концу мая была полностью освобождена территория завода "Азовсталь" в Мариуполе. По данным Минобороны РФ, с 16 мая сдалось в плен 2439 украинских военных. 21 мая последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.
ТАСС / Александр Гармаев