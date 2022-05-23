Лукашенко в письме Гутерришу призвал не допустить перерастания конфликта на Украине в мировую войну

Белорусский лидер подчеркнул, что вопросы региональной безопасности не могут решаться без участия Минска, и напомнил о "территориальной близости и общем историческим прошлом" с Незалежной.

Для прекращения конфликта на Украине и недопущения его перерастания в глобальную войну необходимо воздержаться от поставок вооружения, информационных войн и различных провокаций. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, которое публикует в понедельник БелТА. Документ посвящён теме европейской и международной безопасности на фоне украинских событий.

В послании Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации и считает, что вопросы региональной безопасности не могут решаться без участия Минска.

"Учитывая территориальную близость и общее историческое прошлое с Украиной, Беларусь искренне заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации в этой стране. Нас, как соседей Украины, беспокоит будущее региональной безопасности и гарантии национальной безопасности Беларуси. Решать эти вопросы без нашего участия, как и без участия стран региона, невозможно", — говорится в адресованном Гутерришу документе.

Лукашенко также заверил генерального секретаря ООН, что Белоруссия готова к прямым встречам и иным шагам с тем, чтобы обеспечить мир и возможности жизни и развития для будущих поколений.