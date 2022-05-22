СВУ в электрощите: Мэр Энергодара и два его охранника ранены при взрыве заложенной в подъезде бомбы

Градоначальник не раз получал угрозы от украинских националистов после того, как занял пророссийскую сторону.

В Энергодаре, перешедшем под контроль ВС РФ, совершено покушение на мэра города Андрея Шевчика. Он и два его охранника ранены в результате взрыва. Пострадавшие госпитализированы, пишет член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Взрывное устройство было заложено в электрощитке. Фото © Владимир Рогов

Место покушения на мэра Энергодара. Фото © Владимир Рогов

Искорёженные почтовые ящики в подъезде, где прогремел взрыв. Фото © Владимир Рогов

Взрыв прогремел около девяти утра на улице Курчатова в подъезде дома, где жил глава города. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда. Мощность взрыва составила 600–700 граммов в тротиловом эквиваленте. Предположительно, покушение совершили украинские диверсанты. Шевчик неоднократно получал угрозы после того, как одобрил спецоперацию и возглавил город с приходом ВС РФ.