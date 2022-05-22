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Регион
Опубликовано 22 мая 2022, 10:17
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СВУ в электрощите: Мэр Энергодара и два его охранника ранены при взрыве заложенной в подъезде бомбы

Место покушения на мэра Энергодара. Фото © Владимир Рогов

Место покушения на мэра Энергодара. Фото © Владимир Рогов

Градоначальник не раз получал угрозы от украинских националистов после того, как занял пророссийскую сторону.

В Энергодаре, перешедшем под контроль ВС РФ, совершено покушение на мэра города Андрея Шевчика. Он и два его охранника ранены в результате взрыва. Пострадавшие госпитализированы, пишет член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Взрывное устройство было заложено в электрощитке. Фото © Владимир Рогов

Взрывное устройство было заложено в электрощитке. Фото © Владимир Рогов

Место покушения на мэра Энергодара. Фото © Владимир Рогов

Место покушения на мэра Энергодара. Фото © Владимир Рогов

Искорёженные почтовые ящики в подъезде, где прогремел взрыв. Фото © Владимир Рогов

Искорёженные почтовые ящики в подъезде, где прогремел взрыв. Фото © Владимир Рогов

Взрыв прогремел около девяти утра на улице Курчатова в подъезде дома, где жил глава города. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда. Мощность взрыва составила 600–700 граммов в тротиловом эквиваленте. Предположительно, покушение совершили украинские диверсанты. Шевчик неоднократно получал угрозы после того, как одобрил спецоперацию и возглавил город с приходом ВС РФ.

Разгон протестующих в Греции в Сети выдали за действия военных РФ на митинге в Энергодаре
Разгон протестующих в Греции в Сети выдали за действия военных РФ на митинге в Энергодаре

Ранее российская певица Юлия Чичерина выступила перед российскими солдатами в украинском городе Энергодаре, который освободили от укронацистов. Концерт был запланирован в здании мэрии, над которым развевался украинский флаг, и артистка перед выходом на сцену сняла стяг.

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Татьяна Миссуми
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