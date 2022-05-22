СВУ в электрощите: Мэр Энергодара и два его охранника ранены при взрыве заложенной в подъезде бомбы
Градоначальник не раз получал угрозы от украинских националистов после того, как занял пророссийскую сторону.
В Энергодаре, перешедшем под контроль ВС РФ, совершено покушение на мэра города Андрея Шевчика. Он и два его охранника ранены в результате взрыва. Пострадавшие госпитализированы, пишет член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Взрывное устройство было заложено в электрощитке. Фото © Владимир Рогов
Искорёженные почтовые ящики в подъезде, где прогремел взрыв. Фото © Владимир Рогов
Взрыв прогремел около девяти утра на улице Курчатова в подъезде дома, где жил глава города. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда. Мощность взрыва составила 600–700 граммов в тротиловом эквиваленте. Предположительно, покушение совершили украинские диверсанты. Шевчик неоднократно получал угрозы после того, как одобрил спецоперацию и возглавил город с приходом ВС РФ.
Ранее российская певица Юлия Чичерина выступила перед российскими солдатами в украинском городе Энергодаре, который освободили от укронацистов. Концерт был запланирован в здании мэрии, над которым развевался украинский флаг, и артистка перед выходом на сцену сняла стяг.