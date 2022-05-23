Кремль обеспокоен судьбой 21-летнего российского контрактника, которого судят в Киеве

Несмотря на закрытие российских ведомств на Украине, Москва ищет возможности для содействия военному по другим каналам.

Власти России намерены найти возможность для защиты российского военнослужащего Вадима Шишимарина, над которым ведётся судебный процесс в Киеве. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что судьба каждого гражданина страны имеет для руководства РФ первоочередное значение.

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле взволнованы данной ситуацией. К сожалению, у Москвы пока нет вариантов для защиты 21-летнего контрактника на месте по причине прекращения работы российских представительств в Незалежной, объяснил он.

"Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам. Судьба каждого гражданина России для нас имеет первоочередное значение", — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, в Киеве начался суд над контрактником из РФ Вадимом Шишимариным, которого обвиняют в убийстве 62-летнего мирного жителя 28 февраля 2022 года в Сумской области по статье о нарушении законов войны. Это первый случай судебного процесса над российским военным после начала специальной военной операции на Украине.