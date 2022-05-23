Украинский суд приговорил российского контрактника Шишимарина к пожизненному заключению

21-летнего россиянина обвинили в убийстве мирного жителя в Сумской области. Украинская сторона утверждает, что парень свою вину признал и раскаялся.

Киевский апелляционный суд приговорил к пожизненному лишению свободы 21-летнего российского военного Владимира Шишимарина. Украинская сторона считает его командиром отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области.

Россиянин обвинялся в нарушении законов и обычаев войны, а также в умышленном убийстве мирного жителя в Сумской области — 62-летнего Александра Шелипова. Обвиняемый, как утверждает украинская сторона, свою вину признал и раскаялся. Прокуратура просила для российского военного наказание от 10 до 15 лет лишения свободы, но суд избрал ещё более жёсткий вердикт.