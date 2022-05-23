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Опубликовано 23 мая 2022, 16:00
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"Интерфакс": Трибунал над пленными с "Азовстали" начнётся в Мариуполе

По данным источника агентства, последующие этапы могут проводиться уже в других локациях.

Трибунал над украинскими военнопленными, сдавшимися с территории завода "Азовсталь", будет проводиться в Мариуполе, а последующие этапы — возможно, уже в других локациях. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"По предварительным данным, первый промежуточный трибунал будет проводиться именно в Мариуполе", приводит агентство его слова.

Ранее о том, что украинских военнопленных с "Азовстали" ждут промежуточные трибуналы до международного, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что после Великой Отечественной войны до Нюрнберга были ещё и Киевский, и Харьковский судебные процессы по делу нацистов.

Появилось видео тоннеля "Азовстали", по которому выходили сдаваться украинские военные
Появилось видео тоннеля "Азовстали", по которому выходили сдаваться украинские военные

Напомним, в Минобороны заявили о полном освобождении "Азовстали" от украинских боевиков и военных. По данным ведомства, с 16 мая сдалось в плен 2439 человек. Последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб 20 мая. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, шесть украинских военнослужащих погибли на предприятии, когда пытались взорвать склады с боеприпасами во время сдачи в плен.

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ТАСС / Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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