"Интерфакс": Трибунал над пленными с "Азовстали" начнётся в Мариуполе

По данным источника агентства, последующие этапы могут проводиться уже в других локациях.

Трибунал над украинскими военнопленными, сдавшимися с территории завода "Азовсталь", будет проводиться в Мариуполе, а последующие этапы — возможно, уже в других локациях. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"По предварительным данным, первый промежуточный трибунал будет проводиться именно в Мариуполе", — приводит агентство его слова.

Ранее о том, что украинских военнопленных с "Азовстали" ждут промежуточные трибуналы до международного, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что после Великой Отечественной войны до Нюрнберга были ещё и Киевский, и Харьковский судебные процессы по делу нацистов.