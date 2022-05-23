"Интерфакс": Трибунал над пленными с "Азовстали" начнётся в Мариуполе
По данным источника агентства, последующие этапы могут проводиться уже в других локациях.
Трибунал над украинскими военнопленными, сдавшимися с территории завода "Азовсталь", будет проводиться в Мариуполе, а последующие этапы — возможно, уже в других локациях. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
"По предварительным данным, первый промежуточный трибунал будет проводиться именно в Мариуполе", — приводит агентство его слова.
Ранее о том, что украинских военнопленных с "Азовстали" ждут промежуточные трибуналы до международного, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что после Великой Отечественной войны до Нюрнберга были ещё и Киевский, и Харьковский судебные процессы по делу нацистов.
Напомним, в Минобороны заявили о полном освобождении "Азовстали" от украинских боевиков и военных. По данным ведомства, с 16 мая сдалось в плен 2439 человек. Последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб 20 мая. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, шесть украинских военнослужащих погибли на предприятии, когда пытались взорвать склады с боеприпасами во время сдачи в плен.
ТАСС / Минобороны РФ