Сегодня командование разрабатывает план действий для минимизации ущерба населённым пунктам при освобождении Северодонецка и Лисичанска.

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил об опасности взрыва на заводе "Азот", который расположен в Северодонецке и производит минеральные азотные удобрения.

По его словам, перед силами Народной милиции ЛНР стоит очень важная задача — освобождение городов Северодонецка и Лисичанска, при этом командование разрабатывает план действий для минимизации ущерба населённым пунктам. Особое внимание уделяется заводу "Азот" — предприятию с огромным количеством взрывоопасных веществ.

"При детонации [эти вещества] могут уничтожить всё живое в радиусе 20 километров. Сравнивать его с "Азовсталью" некорректно, поскольку в Мариуполе было производство тяжёлой промышленности, иными словами, неопасное производство. Следовательно, по нему можно было наносить удары любыми средствами огневого поражения", — рассказал Марочко "Московскому комсомольцу".