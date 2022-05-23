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Опубликовано 23 мая 2022, 06:50
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Минобороны показало кадры разминирования "Азовстали" сапёрными подразделениями ВС РФ

Военнослужащие обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение. В работе на особо опасных участках задействованы специализированные бронированные машины.

Российские военные разминируют территорию завода "Азовсталь". Видео © Минобороны РФ

Сапёры Вооружённых сил России проводят инженерную разведку и разминирование территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Кадры работы подразделений показало Министерство обороны РФ.

"Проводится разминирование местности. На данном участке на заводе установлены противопехотные мины. За двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов", — рассказал один из военнослужащих.

По данным Минобороны, украинские националисты установили ловушки из противопехотных мин по всему периметру предприятия, а также в строениях, которые находятся на территории завода. Сапёрные подразделения обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение, представляющие опасность для людей. В работе задействованы специализированные бронированные машины разминирования.

Всевидящий "Аллигатор": Минобороны показало видео ракетных ударов вертолётов Ка-52 по позициям ВСУ в лесу
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Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский показал найденный на "Азовстали" спутниковый телефон ОБСЕ. Военный отметил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе уже давно подозревалась в содействии украинской стороне.

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Александра Васильева
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