Минобороны показало кадры разминирования "Азовстали" сапёрными подразделениями ВС РФ

Военнослужащие обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение. В работе на особо опасных участках задействованы специализированные бронированные машины.

Российские военные разминируют территорию завода "Азовсталь". Видео © Минобороны РФ

Сапёры Вооружённых сил России проводят инженерную разведку и разминирование территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Кадры работы подразделений показало Министерство обороны РФ.

"Проводится разминирование местности. На данном участке на заводе установлены противопехотные мины. За двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов", — рассказал один из военнослужащих.

По данным Минобороны, украинские националисты установили ловушки из противопехотных мин по всему периметру предприятия, а также в строениях, которые находятся на территории завода. Сапёрные подразделения обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение, представляющие опасность для людей. В работе задействованы специализированные бронированные машины разминирования.