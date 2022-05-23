Войска ДНР возобновили наступление против ВСУ в районе Авдеевки и Красного Лимана

Бои идут также в Запорожской области, в районе города Гуляйполе, и в западной части ДНР, в городе Угледаре.

В районе Красного Лимана, Авдеевки и Новосёловки Второй возобновились боевые действия. Подразделения ДНР ведут наступление против Вооружённых сил Украины по всем фронтам, сообщил первый замглавы Министерства информации республики Даниил Безсонов.

"Сейчас возобновились боевые действия в районе Красного Лимана, также активные боевые действия в районе населённого пункта Авдеевка, в районе Новосёловки Второй — это левый фланг Авдеевки", — сказал он в эфире Первого канала.

Безсонов уточнил, что бои идут также в Запорожской области, в районе города Гуляйполе, и в западной части ДНР, в городе Угледаре.