ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 мая 2022, 14:20
3757

Войска ДНР возобновили наступление против ВСУ в районе Авдеевки и Красного Лимана

Бои идут также в Запорожской области, в районе города Гуляйполе, и в западной части ДНР, в городе Угледаре.

В районе Красного Лимана, Авдеевки и Новосёловки Второй возобновились боевые действия. Подразделения ДНР ведут наступление против Вооружённых сил Украины по всем фронтам, сообщил первый замглавы Министерства информации республики Даниил Безсонов.

"Сейчас возобновились боевые действия в районе Красного Лимана, также активные боевые действия в районе населённого пункта Авдеевка, в районе Новосёловки Второй — это левый фланг Авдеевки", — сказал он в эфире Первого канала.

Безсонов уточнил, что бои идут также в Запорожской области, в районе города Гуляйполе, и в западной части ДНР, в городе Угледаре.

Опубликована карта перешедших под контроль ДНР и ЛНР территорий в ходе "Операции Z"
Опубликована карта перешедших под контроль ДНР и ЛНР территорий в ходе "Операции Z"

Ранее стало известно, что войска России и ДНР заблокировали основные пути поставок оружия для ВСУ в Донбассе. При этом пока ещё остаются направления, по которым частично, с определёнными потерями, но всё же удаётся осуществлять немногочисленное снабжение бойцов.

BannerImage
Александра Васильева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar