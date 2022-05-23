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Опубликовано 23 мая 2022, 11:38

МВД Запорожья уточнило мощность взорвавшейся в подъезде мэра Энергодара бомбы

Подъезд дома в Энергодаре, где прогремел взрыв. Фото © Владимир Рогов

Подъезд дома в Энергодаре, где прогремел взрыв. Фото © Владимир Рогов

В результате атаки глава города получил ожоги и травмы, поэтому какое-то время не сможет выполнять свои функции.

Энергодар временно возглавит заместитель мэра, после того как действующий градоначальник Андрей Шевчик был ранен в результате украинской диверсии. Об этом сообщил замруководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

Он уточнил, что мощность взрывного устройства, заложенного в подъезде дома, где проживал глава города, составила 700 граммов тротила. Сейчас Шевчик и его охранники лечатся в больнице. Их жизни вне опасности, однако сроки возвращения мэра к обязанностям неизвестны.

"Мэр, к сожалению, получил ожоги и травмы, но жизнь и главы Энергодара, и его охранников вне опасности", подчеркнул Селиванов.

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Напомним, 22 мая в Энергодаре Запорожской области, который перешёл под контроль Вооружённых сил РФ, было совершено покушение на мэра города Андрея Шевчика. Глава города и два его охранника ранены в результате взрыва заложенной в подъезде его дома бомбы. Предположительно, диверсия совершена украинскими националистами, градоначальник ранее не раз получал от них угрозы. СК РФ начал расследование.

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Татьяна Миссуми
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