МВД Запорожья уточнило мощность взорвавшейся в подъезде мэра Энергодара бомбы

В результате атаки глава города получил ожоги и травмы, поэтому какое-то время не сможет выполнять свои функции.

Энергодар временно возглавит заместитель мэра, после того как действующий градоначальник Андрей Шевчик был ранен в результате украинской диверсии. Об этом сообщил замруководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

Он уточнил, что мощность взрывного устройства, заложенного в подъезде дома, где проживал глава города, составила 700 граммов тротила. Сейчас Шевчик и его охранники лечатся в больнице. Их жизни вне опасности, однако сроки возвращения мэра к обязанностям неизвестны.

"Мэр, к сожалению, получил ожоги и травмы, но жизнь и главы Энергодара, и его охранников вне опасности", — подчеркнул Селиванов.