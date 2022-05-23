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Опубликовано 23 мая 2022, 11:29
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Депутат Водолацкий осудил Зеленского за планы изымать имущество сторонников "Операции Z"

Принимать такие решения будет специальная комиссия во главе с помощником главы государства, чтобы потом на Лазурном Берегу дожидаться спасения Незалежной от России, считает он.

Подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона, позволяющего конфисковать имущество граждан, которые поддерживают российскую спецоперацию, означает, что власти планируют "максимально ограбить свою страну". Такое мнение высказал в разговоре с RT первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По мнению парламентария, решения о подобных конфискациях будет принимать специальная комиссия, которую возглавит помощник Зеленского.

"Вывести всё за границу, чтобы, находясь на Лазурном Берегу, мечтать о спасении Украины от России и других внутренних "врагов", — пояснил Водолацкий.

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Напомним, что ранее Зеленский узаконил конфискацию имущества сторонников спецоперации РФ. По мнению Киева, такая процедура позволит "быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счёт врагов".

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Pixabay

Анатолий Симоненко
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