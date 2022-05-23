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Регион
Опубликовано 23 мая 2022, 10:43
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Войска России и ДНР заблокировали основные пути поставок оружия для ВСУ в Донбассе

Однако пока ещё остаются направления, по которым частично, с определёнными потерями, но всё же удаётся осуществлять немногочисленное снабжение бойцов.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о блокировке ВС РФ и подразделениями ДНР основных путей поставок боекомплекта, техники и ГСМ для украинских военных в Донбассе.

"Основные дороги, основные пути поставок как боекомплектов, так и горюче-смазочных материалов, блокированы и находятся, по крайней мере, под оперативным контролем подразделений РФ и подразделений ДНР", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом глава республики отметил, что пока ещё остаются направления, по которым частично, с определёнными потерями, но всё же удаётся осуществлять немногочисленные поставки.

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Кстати, ранее британский наёмник Робинсон рассказал о дефиците оружия и бронежилетов у ВСУ. По его словам, многим военнослужащим и добровольцам до сих пор приходится покупать большую часть снаряжения самостоятельно, проблемы есть даже с оснащением самыми базовыми вещами.

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Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency

Николь Вербер
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