Опубликована карта перешедших под контроль ДНР и ЛНР территорий в ходе "Операции Z"

За время боевых действий украинские военные открывали огонь по 11 районам республики. Они применяли 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и 120- и 82-мм миномёты.

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики опубликовал карту, на которой отмечены 216 населённых пунктов республики, которые были освобождены войсками ДНР, ЛНР и ВС России от украинских военных и националистов в ходе спецоперации.

Карта освобождённых от украинских военных населённых пунктов ДНР. Фото © t.me / ШТАБ ТерО ДНР

"По состоянию на 22 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 216 населёнными пунктами, включая Дробышево, Кировск, Ямполь, Дерилово, Торское, Александровку, Коровий Яр, Новое, Новомихайловку, Рубцы, Волчий Яр, Лозовое, Терны, Белогоровку, Дзержинское", — говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

Уточняется, что Вооружённые силы Украины открывали огонь по территории ДНР с применением 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, а также 120- и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали 11 населённых пунктов республики.