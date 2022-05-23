В Херсонской области официально ввели бивалютную зону

Бизнесмены смогут выставлять ценники как в рублях, так и в гривнах. А курс установлен два к одному.

В Херсонской области вводится бивалютная зона с 23 мая. Рубль приравняется по статусу к гривне, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

"С 23 мая в области официально вводится бивалютная зона: рубль получит хождение наряду с гривной", — рассказал он в ходе брифинга.

Теперь предприятия и бизнесмены области могут выставлять ценники в обеих валютах, пояснил он, добавив, что расчёты будут производиться по курсу два рубля за одну гривну.