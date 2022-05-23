В Херсонской области официально ввели бивалютную зону
Бизнесмены смогут выставлять ценники как в рублях, так и в гривнах. А курс установлен два к одному.
В Херсонской области вводится бивалютная зона с 23 мая. Рубль приравняется по статусу к гривне, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
"С 23 мая в области официально вводится бивалютная зона: рубль получит хождение наряду с гривной", — рассказал он в ходе брифинга.
Теперь предприятия и бизнесмены области могут выставлять ценники в обеих валютах, пояснил он, добавив, что расчёты будут производиться по курсу два рубля за одну гривну.
Ранее Лайф писал, что в конце апреля все российские федеральные телеканалы заработали в Херсоне. Кроме того, впервые за восемь лет зазвучал российский радиоэфир. Корреспондент ТРК "Крым" Елена поприветствовала местных слушателей на частоте 107,8 FM. Также жители могут поймать волну "Вести ФМ".
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