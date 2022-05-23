ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 мая 2022, 11:49

В Херсонской области официально ввели бивалютную зону

Бизнесмены смогут выставлять ценники как в рублях, так и в гривнах. А курс установлен два к одному.

В Херсонской области вводится бивалютная зона с 23 мая. Рубль приравняется по статусу к гривне, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

"С 23 мая в области официально вводится бивалютная зона: рубль получит хождение наряду с гривной", рассказал он в ходе брифинга.

Теперь предприятия и бизнесмены области могут выставлять ценники в обеих валютах, пояснил он, добавив, что расчёты будут производиться по курсу два рубля за одну гривну.

В освобождённую Херсонскую область прибыла первая иностранная делегация
В освобождённую Херсонскую область прибыла первая иностранная делегация

Ранее Лайф писал, что в конце апреля все российские федеральные телеканалы заработали в Херсоне. Кроме того, впервые за восемь лет зазвучал российский радиоэфир. Корреспондент ТРК "Крым" Елена поприветствовала местных слушателей на частоте 107,8 FM. Также жители могут поймать волну "Вести ФМ".

BannerImage

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar