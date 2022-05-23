Херсонская область полностью перейдёт на взаиморасчёты в рублях до конца года

До следующего года жители региона смогут рассчитываться и в гривнах, однако власти считают, что рубль быстро вытеснит украинскую валюту.

До конца 2022 года Херсонская область планирует полностью перейти на взаиморасчёты в рублях. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

"До конца года мы полностью перейдём на рублёвую программу. До этого будет возможность рассчитываться в гривнах", — сообщил он.

При этом Стремоусов выразил уверенность, что рубль быстро вытеснит украинскую валюту.