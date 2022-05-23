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Регион
Опубликовано 23 мая 2022, 15:51

Херсонская область полностью перейдёт на взаиморасчёты в рублях до конца года

До следующего года жители региона смогут рассчитываться и в гривнах, однако власти считают, что рубль быстро вытеснит украинскую валюту.

До конца 2022 года Херсонская область планирует полностью перейти на взаиморасчёты в рублях. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

"До конца года мы полностью перейдём на рублёвую программу. До этого будет возможность рассчитываться в гривнах", — сообщил он.

При этом Стремоусов выразил уверенность, что рубль быстро вытеснит украинскую валюту.

Отделение российского банка в ближайшее время откроется в Херсоне
Отделение российского банка в ближайшее время откроется в Херсоне

Как писал ранее Лайф, освобождённые территории Украины постепенно переходят на расчёты в рублях. Например, жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в российской валюте. А ранее пенсии в рублях уже начали выплачивать власти Херсонской области.

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Pexels

Николь Вербер
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