Херсонская область полностью перейдёт на взаиморасчёты в рублях до конца года
До следующего года жители региона смогут рассчитываться и в гривнах, однако власти считают, что рубль быстро вытеснит украинскую валюту.
До конца 2022 года Херсонская область планирует полностью перейти на взаиморасчёты в рублях. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.
"До конца года мы полностью перейдём на рублёвую программу. До этого будет возможность рассчитываться в гривнах", — сообщил он.
При этом Стремоусов выразил уверенность, что рубль быстро вытеснит украинскую валюту.
Как писал ранее Лайф, освобождённые территории Украины постепенно переходят на расчёты в рублях. Например, жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в российской валюте. А ранее пенсии в рублях уже начали выплачивать власти Херсонской области.
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