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Опубликовано 23 мая 2022, 15:38
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Племянник замминистра обороны Евкурова Адам Хамхоев погиб в ходе "Операции Z"

Адам Хамхоев. Фото © Gazetaingush.ru

Адам Хамхоев. Фото © Gazetaingush.ru

Адам Хамхоев закончил Рязанское гвардейское высшее командное училище ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир.

Во время специальной военной "Операции Z" на Украине погиб племянник замглавы Минобороны РФ Юнус-Бека Евкурова командир десантно-штурмовой роты Адам Хамхоев. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Выражаю соболезнования заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника, погибшего в ходе спецоперации на Украине", — написал он в своём телеграм-канале.

Адам Хамхоев закончил Рязанское высшее гвардейское командное училище ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир, рассказал Калиматов. Он отметил, что командир десантно-штурмовой роты отдал жизнь за свою Родину, погиб, защищая государственную целостность России.

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Ранее Путин вручил отцу погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта" Владимира Жоги звезду Героя России. Глава государства отметил, что полковник погиб, прикрывая собой женщин, детей, своих соотечественников.

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Николь Вербер
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