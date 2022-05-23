Племянник замминистра обороны Евкурова Адам Хамхоев погиб в ходе "Операции Z"

Адам Хамхоев закончил Рязанское гвардейское высшее командное училище ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир.

Во время специальной военной "Операции Z" на Украине погиб племянник замглавы Минобороны РФ Юнус-Бека Евкурова командир десантно-штурмовой роты Адам Хамхоев. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Выражаю соболезнования заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника, погибшего в ходе спецоперации на Украине", — написал он в своём телеграм-канале.

Адам Хамхоев закончил Рязанское высшее гвардейское командное училище ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир, рассказал Калиматов. Он отметил, что командир десантно-штурмовой роты отдал жизнь за свою Родину, погиб, защищая государственную целостность России.