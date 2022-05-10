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Опубликовано 10 мая 2022, 08:56

Начальник штаба ЮВО наградил бойцов, проявивших мужество и героизм в ходе "Операции Z"

Они удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" и других высоких ведомственных наград.

Военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине, получили заслуженные награды. Видео © Минобороны РФ

Военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине, получили заслуженные награды. Их вручил начальник штаба Южного военного округа генерал-полковник Сергей Кузовлёв. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Российские бойцы удостоены орденов Мужества, медалей ордена "За заслуги перед Отечеством", медалей "За отвагу", "За воинскую доблесть" и других высоких наград. Сергей Кузовлёв на церемонии награждения поблагодарил солдат за службу и поздравил их с Днём Победы.

Путин наградил росгвардейцев за проявленное мужество в ходе "Операции Z"
Путин наградил росгвардейцев за проявленное мужество в ходе "Операции Z"

А ранее Министр обороны Сергей Шойгу вручил звёзды Героев России проявившим мужество участникам "Операции Z". По его словам, они достойно представляют вооружённые силы нового поколения, пришедшего на смену тем, кто в далёком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества.

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Кадр из видео. Министерство обороны РФ

Оксана Попова
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