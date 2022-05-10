Начальник штаба ЮВО наградил бойцов, проявивших мужество и героизм в ходе "Операции Z"

Они удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" и других высоких ведомственных наград.

Военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине, получили заслуженные награды. Видео © Минобороны РФ

Военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине, получили заслуженные награды. Их вручил начальник штаба Южного военного округа генерал-полковник Сергей Кузовлёв. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Российские бойцы удостоены орденов Мужества, медалей ордена "За заслуги перед Отечеством", медалей "За отвагу", "За воинскую доблесть" и других высоких наград. Сергей Кузовлёв на церемонии награждения поблагодарил солдат за службу и поздравил их с Днём Победы.