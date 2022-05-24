"Карфаген должен быть разрушен": В Крыму сочли чушью итальянский проект мирного договора по Украине

По мнению Чегринца, единственный действенный способ урегулирования конфликта состоит в том, чтобы перестать снабжать неонацистов на Украине оружием и признать полную и безоговорочную капитуляцию Киева. При этом он выразил уверенность, что спецоперация по денацификации и демилитаризации страны будет доведена до конца, подчеркнув, что "Карфаген должен быть разрушен".