"Карфаген должен быть разрушен": В Крыму сочли чушью итальянский проект мирного договора по Украине
По словам властей полуострова, представители Запада просто ищут возможность сдать Незалежную, сохранив при этом лицо.
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец счёл редкостной чушью план Италии по урегулированию ситуации на Украине.
"Редкостная чушь. Западники ищут возможность сдать Украину, сохранив при этом лицо", — приводит его слова РИА Новости.
По мнению Чегринца, единственный действенный способ урегулирования конфликта состоит в том, чтобы перестать снабжать неонацистов на Украине оружием и признать полную и безоговорочную капитуляцию Киева. При этом он выразил уверенность, что спецоперация по денацификации и демилитаризации страны будет доведена до конца, подчеркнув, что "Карфаген должен быть разрушен".
Как уже писал Лайф, в России начали изучать план, который предложил Рим для урегулирования ситуации вокруг Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не видел итальянских предложений, но предположил, что текст будет передан по дипломатическим каналам. А замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "мирные планы" Запада создаются строго в интересах НАТО и западного миропорядка, в то время как сама Украина договариваться совсем не хочет.
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