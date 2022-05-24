Войска ДНР начали штурм города Красный Лиман

На сегодняшний день всего 28 населённых пунктов на севере республики освобождены от ВСУ.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о начале штурма города Красный Лиман в ДНР. По его словам, половина города уже занята силами ВС России и республик Донбасса.

"Всего 28 населённых пунктов на севере ДНР на сегодняшний день считаются освобождёнными. Сейчас идёт активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями [ДНР и ЛНР] зашли в сам город. Порядка половины города находится под [контролем] наших подразделений", — сказал он "Интерфаксу".