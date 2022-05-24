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Опубликовано 24 мая 2022, 15:37
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Войска ДНР начали штурм города Красный Лиман

На сегодняшний день всего 28 населённых пунктов на севере республики освобождены от ВСУ.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о начале штурма города Красный Лиман в ДНР. По его словам, половина города уже занята силами ВС России и республик Донбасса.

"Всего 28 населённых пунктов на севере ДНР на сегодняшний день считаются освобождёнными. Сейчас идёт активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями [ДНР и ЛНР] зашли в сам город. Порядка половины города находится под [контролем] наших подразделений", — сказал он "Интерфаксу".

Светлодарск перешёл под оперативный контроль ДНР
Светлодарск перешёл под оперативный контроль ДНР

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики опубликовал карту, на которой отмечены 216 населённых пунктов которые были освобождены войсками ДНР, ЛНР и ВС России от украинских военных и националистов в ходе спецоперации.

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ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Бражников
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