Одни руины: Опубликовано видео изнутри разрушенного аэропорта Донецка

О том, как бомбили бывшую воздушную гавань, корреспондент Лена Кононова напомнила накануне годовщины трагических событий.

Видео разрушенного аэропорта в Донецке. © Telegram / 360tv

В Сети появились кадры разбомблённого аэропорта в Донецке. На видео, снятом корреспондентами телеканала "360", сложно узнать бывшие залы регистрации и ожидания — кругом только руины.

"Сейчас международный аэропорт Донецк — это руины стратегической важности. 26 мая 2014 года его атаковали украинские войска. Этот день стал точкой невозврата", — рассказала корреспондент канала Лена Кононова, пробираясь по обломкам бывшей воздушной гавани.