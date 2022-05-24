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Регион
Опубликовано 24 мая 2022, 15:01
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Одни руины: Опубликовано видео изнутри разрушенного аэропорта Донецка

О том, как бомбили бывшую воздушную гавань, корреспондент Лена Кононова напомнила накануне годовщины трагических событий.

Видео разрушенного аэропорта в Донецке. © Telegram / 360tv

В Сети появились кадры разбомблённого аэропорта в Донецке. На видео, снятом корреспондентами телеканала "360", сложно узнать бывшие залы регистрации и ожидания — кругом только руины.

"Сейчас международный аэропорт Донецк — это руины стратегической важности. 26 мая 2014 года его атаковали украинские войска. Этот день стал точкой невозврата", — рассказала корреспондент канала Лена Кононова, пробираясь по обломкам бывшей воздушной гавани.

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Ранее Лайф публиковал видео последствий ракетного удара ВСУ по рынку в Донецке. Некоторые жильцы близлежащих улиц также нашли боевые снаряды прямо у себя во дворе.

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Telegram / 360tv

Анатолий Симоненко
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