Президент Земан отказал 11 чехам в просьбе вступить в украинскую армию

По местным законам, гражданам Чехии разрешается служба в вооружённых силах других государств при условии личного разрешения главы республики.

Чешский президент Милош Земан не разрешил одиннадцати гражданам страны пополнить Вооружённые силы Украины. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь политика Иржи Овчачек.

"На основании отрицательной рекомендации Министерства обороны президент республики Милош Земан во вторник, 24 мая, отказал 11 гражданам Чешской Республики в их просьбе о вступлении в Вооружённые силы Украины", — говорится в его сообщении в "Твиттере".

РИА "Новости" уточняет, что гражданам Чехии разрешается служба в армиях других государств при условии личного разрешения президента республики, который одновременно является Верховным главнокомандующим. С разрешения Земана на Украине уже служат более сотни чехов.