Ческе-Будеёвице объясняет это тем, что депутат поддерживает спецоперацию РФ на Украине. А столица республики приняла такие же меры в отношении маршала Советского Союза Ивана Конева.

Власти чешского города Ческе-Будеёвице, крупнейшего на юге республики, приняли решение лишить статуса почётного гражданина города Валентину Терешкову в связи с её поддержкой российской спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте газеты Mlada fronta DNES.

Статус почётного гражданина Ческе-Будеёвице первая женщина-космонавт получила в 1979 году. Гораздо раньше, 6 июня 1945 года, почётным гражданином Праги стал маршал Советского Союза Иван Конев. Этот статус отозван тоже сейчас. В качестве повода озвучена некая деятельность военачальника после капитуляции Третьего рейха.