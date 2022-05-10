Город в Чехии лишил Валентину Терешкову статуса почётного гражданина
Ческе-Будеёвице объясняет это тем, что депутат поддерживает спецоперацию РФ на Украине. А столица республики приняла такие же меры в отношении маршала Советского Союза Ивана Конева.
Власти чешского города Ческе-Будеёвице, крупнейшего на юге республики, приняли решение лишить статуса почётного гражданина города Валентину Терешкову в связи с её поддержкой российской спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте газеты Mlada fronta DNES.
Статус почётного гражданина Ческе-Будеёвице первая женщина-космонавт получила в 1979 году. Гораздо раньше, 6 июня 1945 года, почётным гражданином Праги стал маршал Советского Союза Иван Конев. Этот статус отозван тоже сейчас. В качестве повода озвучена некая деятельность военачальника после капитуляции Третьего рейха.
Как писал Лайф ранее, на Украине переименовали названные именем Терешковой улицы. По мнению местных чиновников, названия должны быть изменены, так как подпадают под действие закона о декоммунизации, действующего в стране с 2015 года.
ТАСС / Антон Новодережкин