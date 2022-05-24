Российские военные завершили разминирование порта Мариуполя и побережья

Всего специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали более 1,5 млн квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.

Российские военные завершили разминирование территории Мариупольского морского порта и прилегающего побережья Азовского моря, обезврежено более 12 тысяч взрывоопасных предметов, брошенных украинскими солдатами и боевиками нацбатов.

"В ходе разминирования обследовано 134 сооружения. Обнаружено и обезврежено свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками", — рассказали в Минобороны РФ.

Специалисты Черноморского флота и инженерных войск также освободили подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других препятствий, привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование. Всего обследовано более полутора миллионов квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.

"Из фарватера Мариупольского морского порта осуществлена транспортировка украинского пограничного сторожевого корабля, затопленного ранее боевиками националистического формирования "Азов". Осуществлён подъём двух плавучих кранов", — добавили в МО РФ.

Кроме того, сапёры разминировали и участок побережья Азовского моря, прилегающий к порту Мариуполя. Для этого пришлось обследовать более 50 километров и обезвредить более 300 боеприпасов.