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Опубликовано 24 мая 2022, 13:17
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В ДНР завели дело на лидера украинской радикальной группировки "С14" Карася

Евгений Карась. Фото © Wikipedia

Евгений Карась. Фото © Wikipedia

В своих роликах фигурант делал заявления, направленные на разжигание ненависти, а также призывал к экстремизму.

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) возбудила уголовное дело против солдата Вооружённых сил Украины (ВСУ), лидера радикальной группировки "С14"* Евгения Карася.

Правоохранители установили, что в апреле злоумышленник опубликовал на своём ютуб-канале два ролика, в которых Карась призывал к убийствам на национальной почве. Дело возбудили по статье УК ДНР о ненависти либо вражде, унижении человеческого достоинства и о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее Лайф рассказывал, какие нацбаты Украины Российская армия будет выслеживать после сдачи в плен "Азова". После капитуляции националистического полка в Мариуполе и фактического разгрома этого соединения на юге Украины многие подразделения радикального толка пересмотрят свою тактику.

* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда.

СК РФ допросит украинских националистов, сдавшихся на "Азовстали"
СК РФ допросит украинских националистов, сдавшихся на "Азовстали"
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Виктория Дитрих
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