Депутат Госдумы Нилов предложил построить на Кубе санатории для российских военных
По его мнению, такие здравницы полезны ещё и тем, что они помогут угомонить "тех, кто находится недалеко, в 80 милях" от республики.
России стоит построить санатории на территории Кубы и отправлять туда на восстановление военных, которые были ранены в ходе военной спецоперации. Такое предложение озвучил депутат от партии "Справедливая Россия – За правду" Олег Нилов.
"Давайте предложим Кубе, я уверен, что они согласятся и пойдут на это, чтобы на средства РФ, получившей какие-то территории на замечательных курортных берегах Кубы, были построены новые санатории, здравницы, особенно для военнослужащих", — предложил Нилов во время слушания законопроекта "О ратификации протоколов о внесении изменений в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения".
По мнению Нилова, такие здравницы помогут быстрее восстановиться российским бойцам, которые получили ранения и увечья на Украине. Кроме того, они могут пригодиться Министерству обороны РФ, угомонят "тех, кто находится недалеко, в 80 милях от Кубы". К слову, в этом месте находится архипелаг Флорида-Кис, который принадлежит США. Нилов предложил данный вопрос проработать профильному комитету Государственной думы.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предложил отправить сдавшихся бойцов ВСУ восстанавливать Донбасс. Он отметил, что для них найдутся места и в колонии полуострова, где их будет ждать "тёплый" приём, а также уроки русского языка и антифашизма, которые они "запомнят на всю жизнь".
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