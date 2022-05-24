Депутат Госдумы Нилов предложил построить на Кубе санатории для российских военных

По его мнению, такие здравницы полезны ещё и тем, что они помогут угомонить "тех, кто находится недалеко, в 80 милях" от республики.

России стоит построить санатории на территории Кубы и отправлять туда на восстановление военных, которые были ранены в ходе военной спецоперации. Такое предложение озвучил депутат от партии "Справедливая Россия – За правду" Олег Нилов.

"Давайте предложим Кубе, я уверен, что они согласятся и пойдут на это, чтобы на средства РФ, получившей какие-то территории на замечательных курортных берегах Кубы, были построены новые санатории, здравницы, особенно для военнослужащих", — предложил Нилов во время слушания законопроекта "О ратификации протоколов о внесении изменений в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения".

По мнению Нилова, такие здравницы помогут быстрее восстановиться российским бойцам, которые получили ранения и увечья на Украине. Кроме того, они могут пригодиться Министерству обороны РФ, угомонят "тех, кто находится недалеко, в 80 милях от Кубы". К слову, в этом месте находится архипелаг Флорида-Кис, который принадлежит США. Нилов предложил данный вопрос проработать профильному комитету Государственной думы.