Столичный суд заочно арестовал бывшего командира батальона "Айдар"
В России Максима Марченко обвиняют в применении запрещённых средств и методов ведения войны.
Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-лидера батальона "Айдар", главу Одесской области Максима Марченко, сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Марченко меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявили в пресс-службе.
Сообщается, что Марченко вменили часть 1 статьи 356 УК РФ "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".
Ранее суд в Ростове арестовал замкомандира подразделения "Айдара". Националист признался, что в марте 2015 года участвовал в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли часовые Народной милиции.
ТАСС / Михаил Терещенко