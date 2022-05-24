Столичный суд заочно арестовал бывшего командира батальона "Айдар"

В России Максима Марченко обвиняют в применении запрещённых средств и методов ведения войны.

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-лидера батальона "Айдар", главу Одесской области Максима Марченко, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Марченко меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявили в пресс-службе.

Сообщается, что Марченко вменили часть 1 статьи 356 УК РФ "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".