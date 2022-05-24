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Опубликовано 24 мая 2022, 13:02

Столичный суд заочно арестовал бывшего командира батальона "Айдар"

В России Максима Марченко обвиняют в применении запрещённых средств и методов ведения войны.

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-лидера батальона "Айдар", главу Одесской области Максима Марченко, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Марченко меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявили в пресс-службе.

Сообщается, что Марченко вменили часть 1 статьи 356 УК РФ "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".

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Ранее суд в Ростове арестовал замкомандира подразделения "Айдара". Националист признался, что в марте 2015 года участвовал в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли часовые Народной милиции.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Анатолий Симоненко
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