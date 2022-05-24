Группу диверсантов из уголовников и членов теробороны поймали в Энергодаре

Как выяснили местные правоохранители, один из злоумышленников был включён в неё насильно.

Группу диверсантов из уголовников и членов теробороны задержали в городе Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил заместитель начальника УМВД Украины по региону Алексей Селиванов.

"На днях в Энергодаре Запорожской области была задержана диверсионная группа из пяти человек. Она состояла из двух уголовников и трёх боевиков теробороны. Один из них был насильно записан в эту группу", — рассказал он в эфире Первого канала.