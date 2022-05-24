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Регион
Опубликовано 24 мая 2022, 12:53
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Группу диверсантов из уголовников и членов теробороны поймали в Энергодаре

Как выяснили местные правоохранители, один из злоумышленников был включён в неё насильно.

Группу диверсантов из уголовников и членов теробороны задержали в городе Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил заместитель начальника УМВД Украины по региону Алексей Селиванов.

"На днях в Энергодаре Запорожской области была задержана диверсионная группа из пяти человек. Она состояла из двух уголовников и трёх боевиков теробороны. Один из них был насильно записан в эту группу", — рассказал он в эфире Первого канала.

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Ранее Лайф писал, что жительница Херсона рассказала, как украинские полицейские прятали оружие в домах обычных людей. Изымали вооружение уже российские военные. По словам женщины, действовали силовики аккуратно, спрашивали разрешения и не предъявляли гражданам никаких обвинений.

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Getty Images / John Moore

Андрей Бражников
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