За дезертирство: Бойцов ВСУ, отказавшихся выполнять приказы Зеленского, отправили в СИЗО

Несколько дней назад они записали видеообращение, где пожаловались на отсутствие боевого руководства и уважения к людям, ведь власти отправляют военных "на верную смерть".

Несколько дней назад бойцы записали видеообращение, где заявили об отказе выполнять боевые приказы, исходящие в том числе от президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщил один из солдат, в батальоне отсутствуют боевое руководство, техника, а также уважение к людям, ведь власти отправляют военных "на верную смерть".