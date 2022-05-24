За дезертирство: Бойцов ВСУ, отказавшихся выполнять приказы Зеленского, отправили в СИЗО
Несколько дней назад они записали видеообращение, где пожаловались на отсутствие боевого руководства и уважения к людям, ведь власти отправляют военных "на верную смерть".
Военные 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали видео из СИЗО. Видео © Twitter / Александр Z
Военных 3-го батальона 115-й бригады ВСУ, которые отказались выполнять боевые приказы, отправили в СИЗО. Видео из изолятора распространили в соцсетях.
"СИЗО № 6, 115-я бригада. Нас называют дезертирами", — описывает обстановку голос за кадром.
Несколько дней назад бойцы записали видеообращение, где заявили об отказе выполнять боевые приказы, исходящие в том числе от президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщил один из солдат, в батальоне отсутствуют боевое руководство, техника, а также уважение к людям, ведь власти отправляют военных "на верную смерть".
Ранее Лайф писал, что депутат Рады Безуглая предложила разрешить офицерам убивать дезертиров. Изменения предлагается внести в раздел устава внутренней службы ВСУ, касающийся "прекращения криминальных правонарушений".
Кадр из Telegram / Денацификация UA