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Регион
Опубликовано 24 мая 2022, 12:50
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За дезертирство: Бойцов ВСУ, отказавшихся выполнять приказы Зеленского, отправили в СИЗО

Несколько дней назад они записали видеообращение, где пожаловались на отсутствие боевого руководства и уважения к людям, ведь власти отправляют военных "на верную смерть".

Военные 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали видео из СИЗО. Видео © Twitter / Александр Z

Военных 3-го батальона 115-й бригады ВСУ, которые отказались выполнять боевые приказы, отправили в СИЗО. Видео из изолятора распространили в соцсетях.

"СИЗО № 6, 115-я бригада. Нас называют дезертирами", — описывает обстановку голос за кадром.

Несколько дней назад бойцы записали видеообращение, где заявили об отказе выполнять боевые приказы, исходящие в том числе от президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщил один из солдат, в батальоне отсутствуют боевое руководство, техника, а также уважение к людям, ведь власти отправляют военных "на верную смерть".

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Ранее Лайф писал, что депутат Рады Безуглая предложила разрешить офицерам убивать дезертиров. Изменения предлагается внести в раздел устава внутренней службы ВСУ, касающийся "прекращения криминальных правонарушений".

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Кадр из Telegram / Денацификация UA

Оксана Попова
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