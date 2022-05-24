Эксперт Борзенко назвал сроки разминирования фарватера Херсонского порта

Он подчеркнул, что перебоев с поставками продуктов местному населению быть не должно. Товары доставляют железной дорогой или машинами.

Чтобы расчистить фарватер к порту Херсона от установленных ВСУ мин, потребуется не менее одного месяца. Об этом сказал телеканалу "360" военный журналист, заместитель главного редактора "Литературной России" Алексей Борзенко.

"Мины бывают разные. Если ВСУ закладывают их, то они свои фарватеры знают, где надо ставить. Мины бывают блуждающие, есть те, которые могут лежать на дне, но при приближении корабля могут всплыть. Есть и те, которые не разминировать, и их приходится уничтожать на месте, если они всплывут", — пояснил он.

Эксперт отметил, что ВСУ делали это с целью, чтобы российские военные корабли не подвозили новую технику и боеприпасы. По его словам, то же самое будет и в Одесском порту, и в Николаеве. Поэтому перед сапёрами Черноморского флота задача поставлена большая.

"Из-за минирования выхода в Днепро-Бугский лиман, который мешает функционировать Херсонскому порту, нехватки продуктов в области быть не должно. Продовольствие завозят в основном железной дорогой или машинами", — подчеркнул журналист.

Борзенко уверен, что разминирование по всей Украине будет продолжаться не один год после завершения спецоперации. Срок службы мины — около 40 лет, потом тротил разлагается, однако ВСУ используют и более современный вид взрывчатки — пластид, который остаётся активным гораздо дольше, добавил эксперт.