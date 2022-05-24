ГД приняла законопроект о денонсации соглашения о пенсионных правах граждан СНГ

Теперь порядок выплат будет осуществляться по новым договорам, которые Россия уже заключила с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.

Госдума приняла решение о денонсации соглашения, гарантирующего права граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения. Положения данного договора, подписанного более 30 лет назад, уже не соответствуют "идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем" государств – членов организации, уточняется в пояснительной записке.

"В целях обеспечения прекращения действия соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации соглашения 30 июня 2022 года. Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона", — говорится в материалах к проекту.

Кроме того, в документе отмечается, что существующее соглашение не позволяет гражданам государств использовать свои пенсионные права в полной мере. Россия уже подписала новые договоры с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Пока не заключены соглашения с Азербайджаном, Молдавией, Таджикистаном, Узбекистаном и Украиной. После денонсации старого соглашения порядок выплаты пенсий будет осуществляться по новым документам.