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Регион
Опубликовано 24 мая 2022, 12:44
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Аксёнов обрадовался угрозам главы военной разведки Украины зайти в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Глава Крыма Сергей Аксёнов. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Он напомнил, что подобные угрозы звучат из уст киевских политиков и военных практически каждый день на протяжении восьми лет.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя слова руководителя разведки Украины Кирилла Буданова о планах зайти в Крым, заявил, что для военных преступников и националистов из Незалежной на полуострове найдётся место в СИЗО.

"Охотно верю. В Ростов и Таганрог уже зашли — в камеры СИЗО. И в Крым пусть заходят — место найдётся", — написал Сергей Аксёнов в телеграм-канале.

Он отметил, что крымчане слышали подобные угрозы от украинских политиков и военных практически каждый день на протяжении восьми лет. Глава полуострова напомнил, что вся эта история закончилась на практике тем, что Украина утратила контроль не только над Крымом и Донбассом, но и над Херсонщиной, частью Запорожской и Харьковской областей.

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"Так что пусть мечтают дальше. До самого Львова", — заключил Аксёнов.

Ранее глава Крыма Аксёнов "пригласил" Херсонскую и Запорожскую области в состав России. Политик подчеркнул, что выражает свою гражданскую позицию, однако юридический способ достижения цели уже не входит в его полномочия.

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Виктория Дитрих
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