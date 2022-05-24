Аксёнов обрадовался угрозам главы военной разведки Украины зайти в Крым

Он напомнил, что подобные угрозы звучат из уст киевских политиков и военных практически каждый день на протяжении восьми лет.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя слова руководителя разведки Украины Кирилла Буданова о планах зайти в Крым, заявил, что для военных преступников и националистов из Незалежной на полуострове найдётся место в СИЗО.

"Охотно верю. В Ростов и Таганрог уже зашли — в камеры СИЗО. И в Крым пусть заходят — место найдётся", — написал Сергей Аксёнов в телеграм-канале.

Он отметил, что крымчане слышали подобные угрозы от украинских политиков и военных практически каждый день на протяжении восьми лет. Глава полуострова напомнил, что вся эта история закончилась на практике тем, что Украина утратила контроль не только над Крымом и Донбассом, но и над Херсонщиной, частью Запорожской и Харьковской областей.

"Так что пусть мечтают дальше. До самого Львова", — заключил Аксёнов.