Работают роботы и люди: Российские сапёры разминируют побережье Азовского моря в Мариуполе

Группа обезвредила уже более 300 боеприпасов. Для уничтожения взрывоопасных предметов используются робототехнические комплексы "Уран-6".

Сапёрные подразделения ВС РФ проводят разминирование побережья Азовского моря. Видео © Минобороны России

Российские сапёрные подразделения проводят операцию по разминированию побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя. Инженерные работы ведут специалисты Международного противоминного центра, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Для уничтожения взрывоопасных предметов используются робототехнические комплексы разминирования "Уран-6". Обнаруженные неразорвавшиеся боеприпасы сапёры также подрывают с помощью накладных зарядов. По словам инженера отряда, непосредственного минирования местности не было, снаряды остались после боёв.

"Данная группа продвигается уже более 50 километров по побережью Азовского моря. Группой было уничтожено более 300 [боеприпасов], а в целом отрядом — более шести тысяч взрывоопасных предметов", — рассказал замкомандира отряда Международного противоминного центра.