Патрушев: Россия, ДНР и ЛНР вправе требовать репараций от Запада
По словам секретаря Совбеза, и сам украинский народ заслуживает компенсации от зачинщиков конфликта — США и Великобритании.
Россия, ДНР и ЛНР вправе требовать репарации от стран Запада, которые спонсировали нацистов на Украине. Так считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Это Россия вправе требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов на Украине, и преступного киевского режима. ДНР и ЛНР должны требовать от них возмещения всего материального ущерба за восемь лет агрессии", — отметил он в интервью "Аргументам и фактам".
Патрушев добавил, что и сам украинский народ заслуживает компенсации от зачинщиков конфликта — США и Великобритании, которые накачивают страну оружием и отправляют своих военных советников и наёмников в Незалежную.
Также в ходе этого интервью Николай Патрушев отметил, что Россия не гонится за сроками в ходе спецоперации на Украине, поскольку нацизм нужно искоренять на 100%. По его словам, все цели будут выполнены, иначе и быть не может, потому что правда, в том числе историческая, на стороне РФ.
ТАСС / Гавриил Григоров