Times: Трасс допустила отправку военных кораблей в Одессу для сопровождения судов с зерном

В Европе при этом полагают, что нужно спрашивать разрешения у России, чтобы избежать неприятных инцидентов в море.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс одобрила инициативу по созданию коалиции стран, которая займётся разблокировкой поставок украинского зерна. Об этом сообщает Times со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Дипломатический источник сообщил, что она (Трасс. — Прим. ред.) поддерживает идею отправки военных кораблей для сопровождения судов из Одессы", — отмечает газета.

Издание добавляет, что для этого, видимо, потребуется согласие США, речь может также идти о сопровождении судов из Николаева. В публикации приводится и мнение одного из неназванных европейских чиновников, который полагает, что нужно спрашивать разрешения у России, чтобы избежать неприятных инцидентов в море.