ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 мая 2022, 08:46

Times: Трасс допустила отправку военных кораблей в Одессу для сопровождения судов с зерном

В Европе при этом полагают, что нужно спрашивать разрешения у России, чтобы избежать неприятных инцидентов в море.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс одобрила инициативу по созданию коалиции стран, которая займётся разблокировкой поставок украинского зерна. Об этом сообщает Times со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Дипломатический источник сообщил, что она (Трасс. — Прим. ред.) поддерживает идею отправки военных кораблей для сопровождения судов из Одессы", — отмечает газета.

Издание добавляет, что для этого, видимо, потребуется согласие США, речь может также идти о сопровождении судов из Николаева. В публикации приводится и мнение одного из неназванных европейских чиновников, который полагает, что нужно спрашивать разрешения у России, чтобы избежать неприятных инцидентов в море.

Песков: Россия не мешает Украине вывозить зерно
Песков: Россия не мешает Украине вывозить зерно

Ранее британский премьер Борис Джонсон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому помочь с экспортом зерна. По его мнению, все члены мирового сообщества должны оказывать Киеву помощь в его борьбе за свободу — и прямо сейчас, и в долгосрочной перспективе.

BannerImage

PA Images via Getty Images / Stefan Rousseau

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Великобритания
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar