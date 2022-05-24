"Связаны общим будущим": Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами

Северная столица готова оказать городу содействие в возрождении, а также помочь установить отраслевые связи между предприятиями.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и мэр Мариуполя Константин Иващенко обсудили дружественные связи между городами. Об этом сообщили в пресс-центре Северной столицы.

"Решение об установлении побратимских связей между городами Александр Беглов, Денис Пушилин и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко приняли в ходе состоявшегося телефонного разговора", — говорится в сообщении пресс-службы.

Соответствующее соглашение будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки. Кроме того, Беглов отметил, что у Санкт-Петербурга и Мариуполя есть мощнейший промышленный потенциал и портовая инфраструктура. Он также подчеркнул, что Мариуполь сейчас переживает сложный этап, однако Северная столица готова оказать содействие в его возрождении, в частности установить отраслевые связи между предприятиями, наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и т.д.

"Блокада Ленинграда и оккупация Мариуполя с его героическим освобождением от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны оставили глубокий след в судьбах людей и наших городов. Мы связаны общей историей и будущим", — добавил губернатор.