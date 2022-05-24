"Связаны общим будущим": Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами
Северная столица готова оказать городу содействие в возрождении, а также помочь установить отраслевые связи между предприятиями.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и мэр Мариуполя Константин Иващенко обсудили дружественные связи между городами. Об этом сообщили в пресс-центре Северной столицы.
"Решение об установлении побратимских связей между городами Александр Беглов, Денис Пушилин и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко приняли в ходе состоявшегося телефонного разговора", — говорится в сообщении пресс-службы.
Соответствующее соглашение будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки. Кроме того, Беглов отметил, что у Санкт-Петербурга и Мариуполя есть мощнейший промышленный потенциал и портовая инфраструктура. Он также подчеркнул, что Мариуполь сейчас переживает сложный этап, однако Северная столица готова оказать содействие в его возрождении, в частности установить отраслевые связи между предприятиями, наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и т.д.
"Блокада Ленинграда и оккупация Мариуполя с его героическим освобождением от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны оставили глубокий след в судьбах людей и наших городов. Мы связаны общей историей и будущим", — добавил губернатор.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что российские регионы помогут в восстановлении Мариуполя после боевых действий, а в дальнейшем его планируют развивать как курорт. Данное решение было принято в связи с желанием жителей. Помимо развития в этой области будут восстанавливать промышленные объекты и другую важную инфраструктуру.
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