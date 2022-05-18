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Регион
Опубликовано 18 мая 2022, 11:02
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Пушилин: Российские регионы помогут сделать из Мариуполя город-курорт

Данное решение было принято в связи с желанием жителей. Кроме развития в этой области будут восстанавливать промышленные объекты и другую важную инфраструктуру.

Российские регионы помогут в восстановлении Мариуполя после боевых действий, а в дальнейшем его планируют развивать как курорт. Об этом сегодня журналистам заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"За Мариуполем будет закреплён не один регион (России. — Прим. Лайфа), так как это большой город, большое количество разрушений. Несколько регионов с большой долей вероятности откликнутся, чтобы помочь в восстановлении города", — сказал глава ДНР.

Также он сообщил, что Мариуполь будут развивать как курортный город, так как это — желание населения. При этом промышленная инфраструктура и другие важные объекты также обязательно будут восстановлены.

Пушилин заявил о планах сделать Мариуполь городом-курортом
Пушилин заявил о планах сделать Мариуполь городом-курортом

А ранее Пушилин рассказал о планах снести завод "Азовсталь" в Мариуполе. Глава ДНР пояснил, что в принятии решения по объекту было учтено мнение жителей города, по словам которых, комбинат загрязнял окружающую среду с самого появления.

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Leon Klein / Anadolu Agency via Getty Images

Оксана Попова
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