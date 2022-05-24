На здании мэрии Светлодарска в Донбассе подняли флаг России

Перешёл ли населённый пункт под контроль Российских вооружённых сил, пока не уточнялось.

Российский флаг поднят на здании Администрации Светлодарска в Донбассе. Об этом в телеграм-канале рассказал мэр города Дебальцево Игорь Захаревич.

"Наш родной Светлодарск! Добро пожаловать домой!" — написал он.

Военнослужащий российской стороны водрузил национальный флаг на здание Администрации города Светлодарска Донецкой области. Видео © Telegram / Inside 🅉 Donetsk

На опубликованых кадрах видно, что боец ВС РФ поднимается на подъёмнике к крыше городской администрации и меняет флаг Незалежной на российский триколор. Перешёл ли населённый пункт под контроль российских войск, пока официально не уточнялось.